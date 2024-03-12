20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
14 марта 2024 13:40  [77] Режим ЧС ввели в Ленинском районе из-за угрозы обрушения довоенного дома
14 марта 2024 12:55  [132] Труп женщины без головы обнаружен в городе Ветлуга Нижегородской области
13 марта 2024 11:47  [361] Работу нелегальной автозаправки пресекли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
13 марта 2024 11:14  [335] Иностранные граждане задержаны в Арзамасе за сбыт наркотиков
12 марта 2024 14:35  [823] Возгорание на НПЗ в Кстове после атаки беспилотников ликвидировано
12 марта 2024 12:15  [411] Погоню с оружием устроили сотрудники ГИБДД за пьяным водителем в Нижнем Новгороде
12 марта 2024 10:31  [389] Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту гибели подростка
12 марта 2024 09:24  [550] Силы МЧС и пожарный поезд ликвидируют горение в промзоне Кстова после атаки БПЛА
12 марта 2024 07:07  [2615] Беспилотники атаковали "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове
11 марта 2024 15:39  [460] Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "платным лечением"
Происшествия

Труп женщины без головы обнаружен в городе Ветлуга Нижегородской области

14 марта 2024 12:55  [132] Происшествия

В городе Ветлуга 13 марта в жилом доме был найдет труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По данным ведомства, у трупа отсутствовала голова. Уже установлено, что из дома пожилой женщины были похищены старинные вещи.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ветлужского района Александр Захаров. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин поставил на контроль расследование данного дела.

Ранее сообщалось, что житель Богородска получил 10 лет тюрьмы за убийство знакомого.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Убийство
Поделиться:
Новости по теме
29 января 2024 18:16  [722] Житель Богородска получил 14 лет колонии за убийство пенсионерки и поджог ее дома
22 января 2024 18:36  [508] Жительница Городца обвиняется в покушении на убийство своей дочери
22 декабря 2023 14:09  [1540] Жительницу Павлова будут судить за убийство знакомого
18 декабря 2023 12:58  [732] Женщина осуждена за убийство экс-супруга в Борском районе
14 декабря 2023 14:23  [859] Житель Выксунского района осужден на девять лет за убийство соседа
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph