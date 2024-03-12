Труп женщины без головы обнаружен в городе Ветлуга Нижегородской области Происшествия

В городе Ветлуга 13 марта в жилом доме был найдет труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

По данным ведомства, у трупа отсутствовала голова. Уже установлено, что из дома пожилой женщины были похищены старинные вещи.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ветлужского района Александр Захаров. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин поставил на контроль расследование данного дела.

Ранее сообщалось, что житель Богородска получил 10 лет тюрьмы за убийство знакомого.