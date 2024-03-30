Новый рентгенологический комплекс появился в поликлинике Балахнинской ЦРБ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый цифровой рентгенологический аппарат установлен в поликлинике Центральной районной больницы Балахнинского округа на ул. Энгельса.

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, медтехника приобретена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".

На покупку оборудования из федерального бюджета выделили более 10 млн рублей. Перед тем, как установить новый диагностический аппарат, в рентген-кабинете был сделан ремонт на 1,5 млн рублей.

По словам главврача Балахнинской ЦРБ Сергея Недрова, новый цифровой рентгенологический комплекс позволяет проводить исследования без излишних перемещений пациента. Ожидается, что с помощью нового оборудования число обследуемых пациентов за смену вырастет до 100.

Напомним, ранее в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Балахнинскую ЦРБ поступили компьютерный томограф, аппараты УЗИ для исследования сердца и сосудов, аппараты для искусственной вентиляции легких, электромагнитные стимуляторы глубоких тканей и другое специализированное медицинское оборудование.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в поликлинике на улице Энгельса в Балахне провели ремонт.