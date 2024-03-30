В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
16 апреля 2024 10:59  [75] Соцпредприниматели и НКО смогут получить 200 тысяч рублей на продвижение в рамках конкурса "Бизнес-Мост"
13 апреля 2024 10:00  [419] Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил выделение участков под инвестпроекты
12 апреля 2024 18:50  [416] Сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования" стал доступен нижегородским предпринимателям
12 апреля 2024 09:22  [364] Нижегородский центр "Мой бизнес" с начала года провел около 10 тысяч консультаций
11 апреля 2024 18:32  [865] Торговые компании Нижегородской области приглашаются для участия в форуме "Неделя российского ритейла – 2024"
11 апреля 2024 09:32  [284] Прием заявок на конкурс "Предприниматель года" стартовал в Нижегородской области
10 апреля 2024 18:53  [366] Нижегородский производитель металлоизделий получил льготный заем ФРП
10 апреля 2024 16:51  [339] Более 30 нижегородских предприятий приняли участие в деловой игре "Экспортная регата"
10 апреля 2024 14:45  [414] Слой с покрытием сотовой связи появился на инвесткарте Нижегородской области
10 апреля 2024 14:13  [393] Модернизацию инфраструктуры информационных технологий и безопасности обсудили в "ТНС энерго"
Бизнес

Соцпредприниматели и НКО смогут получить 200 тысяч рублей на продвижение в рамках конкурса "Бизнес-Мост"

16 апреля 2024 10:59  [75] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) начал прием заявок на конкурс социальных проектов "Бизнес-Мост". В нем могут принять участие зарегистрированные и осуществляющие деятельность в социальной сфере на территории Нижегородской области субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

"Конкурс "Бизнес-Мост" является хорошим подспорьем для предпринимателей и некоммерческих организаций, реализующих проекты, направленные на повышение качества жизни жителей региона. Информационное продвижение таких проектов является важным для всех жителей Нижегородской области, поскольку услуги, предоставляемые социальным бизнесом, крайне востребованы", — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Конкурс проводится с 2021 года при содействии министерства социальной политики Нижегородской области и поддержке генерального партнера конкурса — рекламного агентства "МОСТ". За время его проведения 30 победителей уже получили сертификаты на услуги по продвижению собственного бренда и размещение рекламы на общую сумму 6 млн рублей.

"Мы видим ежегодное увеличение количества заявок на участие в конкурсе. В этом году решили увеличить призовой фонд до 2,5 миллиона рублей — миллион рублей выделяется в рамках регионального финансирования и 1,5 миллиона рублей предоставляет генеральный партнер. По итогам конкурса 10 победителей будут награждены сертификатами на размещение рекламы и продвижение бренда на сумму 200 тысяч рублей каждый. 10 финалистов конкурса, не занявших призовые места, будут награждены сертификатами номиналом 50 тысяч рублей", — рассказала директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

Рассмотрение и оценка заявок проходят в несколько этапов. Первый - заочная оценка, второй - очная защита финалистами своих проектов. На первом этапе каждый проект оценивается конкурсной комиссией по таким критериям, как социальная необходимость, соответствие целей проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития региона, достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект, перспективность и инновационность. Второй этап предусматривает очную оценку допущенных до защиты 20 проектов и выбор 10 победителей, набравших наибольшее количество баллов.

"Для представителей социального сектора это дополнительная возможность эффективного продвижения своих проектов на рекламных поверхностях Нижнего Новгорода и близлежащих городов: на стендах в лифтовых кабинах многоквартирных жилых домов, мониторах в транспорте, цифровых экранах в бизнес-центрах, вузах, общественных местах, а также на наружных цифровых билбордах. При этом в случае отсутствия рекламных материалов у победителей или финалистов конкурса, мы берем на себя обязательство по их созданию", — рассказал руководитель рекламного агентства "МОСТ" Артур Амбарцумян.

Узнать подробности о конкурсе "Бизнес-Мост" и подать заявку на участие можно по ссылке. Итоги будут подведены в июне 2024 года.

Напомним, ЦИСС НО занимается развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года. Подробную информацию о мерах поддержки можно посмотреть на сайте: цисс52.рф. Деятельность центра ведется в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НКО Реклама Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph