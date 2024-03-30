Соцпредприниматели и НКО смогут получить 200 тысяч рублей на продвижение в рамках конкурса "Бизнес-Мост" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) начал прием заявок на конкурс социальных проектов "Бизнес-Мост". В нем могут принять участие зарегистрированные и осуществляющие деятельность в социальной сфере на территории Нижегородской области субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

"Конкурс "Бизнес-Мост" является хорошим подспорьем для предпринимателей и некоммерческих организаций, реализующих проекты, направленные на повышение качества жизни жителей региона. Информационное продвижение таких проектов является важным для всех жителей Нижегородской области, поскольку услуги, предоставляемые социальным бизнесом, крайне востребованы", — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Конкурс проводится с 2021 года при содействии министерства социальной политики Нижегородской области и поддержке генерального партнера конкурса — рекламного агентства "МОСТ". За время его проведения 30 победителей уже получили сертификаты на услуги по продвижению собственного бренда и размещение рекламы на общую сумму 6 млн рублей.

"Мы видим ежегодное увеличение количества заявок на участие в конкурсе. В этом году решили увеличить призовой фонд до 2,5 миллиона рублей — миллион рублей выделяется в рамках регионального финансирования и 1,5 миллиона рублей предоставляет генеральный партнер. По итогам конкурса 10 победителей будут награждены сертификатами на размещение рекламы и продвижение бренда на сумму 200 тысяч рублей каждый. 10 финалистов конкурса, не занявших призовые места, будут награждены сертификатами номиналом 50 тысяч рублей", — рассказала директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

Рассмотрение и оценка заявок проходят в несколько этапов. Первый - заочная оценка, второй - очная защита финалистами своих проектов. На первом этапе каждый проект оценивается конкурсной комиссией по таким критериям, как социальная необходимость, соответствие целей проекта приоритетным направлениям социально-экономического развития региона, достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект, перспективность и инновационность. Второй этап предусматривает очную оценку допущенных до защиты 20 проектов и выбор 10 победителей, набравших наибольшее количество баллов.

"Для представителей социального сектора это дополнительная возможность эффективного продвижения своих проектов на рекламных поверхностях Нижнего Новгорода и близлежащих городов: на стендах в лифтовых кабинах многоквартирных жилых домов, мониторах в транспорте, цифровых экранах в бизнес-центрах, вузах, общественных местах, а также на наружных цифровых билбордах. При этом в случае отсутствия рекламных материалов у победителей или финалистов конкурса, мы берем на себя обязательство по их созданию", — рассказал руководитель рекламного агентства "МОСТ" Артур Амбарцумян.

Узнать подробности о конкурсе "Бизнес-Мост" и подать заявку на участие можно по ссылке. Итоги будут подведены в июне 2024 года.

Напомним, ЦИСС НО занимается развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года. Подробную информацию о мерах поддержки можно посмотреть на сайте: цисс52.рф. Деятельность центра ведется в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.