Уборка кладбищ в рамках месячника по благоустройству началась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Уборка кладбищ в рамках месячника по благоустройству началась в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба администрации города, работы организует нижегородское управление муниципальных кладбищ.

По данным МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" в рамках месячника с территорий 22 кладбищ планируется вывезти свыше 12 тысяч кубических метров мусора и свыше 5 тысяч кубических метров валежника.

По контракту с 4 региональными операторами на территориях кладбищ установлены 668 евроконтейнеров и 68 контейнеров под крупногабаритный мусор.

Так, масштабная уборка с начала недели проходит на кладбище "Марьина роща". В настоящий момент рабочие подрядных организацией убирают валежник и упавшие деревья. Приводятся в порядок центральные аллеи и второстепенные дорожки.

Отмечается, что работы на муниципальных кладбищах в рамках месячника будут идти ежедневно и продолжатся после завершения месячника по благоустройству. Запланированы уборка ветхих аварийных деревьев, кошение травы, обработка территории от клещей.

Ранее сообщалось, что во всех районах Нижнего Новгорода проходят субботники.

Также сообщалось, что подготовка к открытию парков проходит в Нижнем Новгороде.