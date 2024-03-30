Нижегородский аэропорт начал работу в штатном режиме после снятия ограничений Общество

Международный аэропорт имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде начал работу в штатном режиме после снятия ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Согласно информации, временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 7:15 17 апреля в аэропортах Казани и Нижнекамска и Нижнего Новгорода.

Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли самолеты. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

Во время действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета.

"Ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород были сняты в 10:18", - уточнили в ведомстве.

Напомним, прямые рейсы в Тюмень открылись из Нижнего Новгорода.