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Общество

Нижегородский аэропорт начал работу в штатном режиме после снятия ограничений

17 апреля 2024 11:21  [91] Общество

Международный аэропорт имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде начал работу в штатном режиме после снятия ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Согласно информации, временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 7:15 17 апреля в аэропортах Казани и Нижнекамска и Нижнего Новгорода.

Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли самолеты. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

Во время действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета.

"Ограничения на работу аэропорта Нижний Новгород были сняты в 10:18", - уточнили в ведомстве.

Напомним, прямые рейсы в Тюмень открылись из Нижнего Новгорода.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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