Выплаты добровольцам СВО распространили и на контрактников Росгвардии Общество

Добровольцы, которые находятся в зоне СВО в рядах формирований Росгвардии, будут получать компенсации за ранение. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно опубликованному документу, право получения страховых компенсаций теперь распространяется не только на добровольцев, "содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ", но и на росгвардейцев, участвующих в СВО.

Ранее глава государства уже указывал на важность защиты прав военнослужащих. Владимир Путин подчеркнул, что во время региональных поездок много общался с солдатами и офицерами и обсуждал с ними работу по поддержке участников спецоперации и членов их семей.

Напомним, что добровольцам из Нижнего Новгорода, которые намерены заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, увеличили сумму единоразовой выплаты до 1 млн рублей. Дополнительные средства выделены за счет бюджетов города и региона, а также Минобороны.