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Общество

Акция ГИБДД "Общественный транспорт" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода

18 апреля 2024 12:15  [3] Общество

Фото: ГИБДД по Нижегородской области

На дорогах Нижнего Новгорода 18 и 19 апреля пройдёт надзорно-профилактическая акция "Общественный транспорт". Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением ПДД водителями маршруток. Об этом сообщили в ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, за I квартал 2024 года на территории Нижнего Новгорода по вине водителей автобусов случилось 26 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 35 человек.

Мероприятия акции "Общественный транспорт" будут направлены на снижение аварийности с участием общественного транспорта, предотвращение правонарушений в данной сфере, а также на повышение качества услуг по перевозке пассажиров.

В частности, у автобусов проверят техническое состояние, при наличии - законность переоборудования, а у водителей - путевые листы, результаты предрейсового медосмотра . Также инспекторы проследят, не болтают ли водители за рулём по телефону.

В ГИБДД также проинформировали, что с начала года по фактам нарушения ПДД в отношении водителей автобусов составлено 525 административных материалов, в отношении должностных и юридических лиц – 452 и 82 материалов соответственно.

Напомним, в прошлом году по итогам профилактической операции "Перевозчик" к административной ответственности было привлечено 35 водителей автобусов и 250 водителей иных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд рублей штрафов собрали с водителей в Нижегородской области в 2023 году, благодаря камерам фотофиксации.

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Теги:
ГИБДД Общественный транспорт ПДД
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