Новый цифровой флюрограф поступил больницу №28 в Нижнем Новгороде

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Новая цифровая флюорографическая установка поступила в городскую больницу №28 в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Техника и будет использоваться для обследования пациентов взрослой поликлиники, расположенной на улице Чаадаева.
Флюрограф был закуплен по нацпроекту "Здравоохранение". На эти цели было выделено из консолидированного бюджета региона более 4 млн рублей.
"Выполняя исследования на новой установке, мы получаем качественные изображения двухмерной реконструкции, что позволяет специалистам осуществлять раннюю диагностику туберкулеза, онкологических заболеваний и других легочных патологий", - сообщила главный врач больницы №28 Наталия Зеляева.
В министерстве здравоохранения Нижегородской области добавили, что новый флюорограф передает снимки в центральный архив всех медицинских изображений (ЦАМИ). Таким образом, информация об исследованиях будет доступна любому врачу из государственных медучреждений региона, к которому в дальнейшем обратится пациент.
Напомним, новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.
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