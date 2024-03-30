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Общество

Новый цифровой флюрограф поступил больницу №28 в Нижнем Новгороде

19 апреля 2024 13:22  [83] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новая цифровая флюорографическая установка поступила в городскую больницу №28 в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Техника и будет использоваться для обследования пациентов взрослой поликлиники, расположенной на улице Чаадаева.

Флюрограф был закуплен по нацпроекту "Здравоохранение". На эти цели было выделено из консолидированного бюджета региона более 4 млн рублей.

"Выполняя исследования на новой установке, мы получаем качественные изображения двухмерной реконструкции, что позволяет специалистам осуществлять раннюю диагностику туберкулеза, онкологических заболеваний и других легочных патологий", - сообщила главный врач больницы №28 Наталия Зеляева.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области добавили, что новый флюорограф передает снимки в центральный архив всех медицинских изображений (ЦАМИ). Таким образом, информация об исследованиях будет доступна любому врачу из государственных медучреждений региона, к которому в дальнейшем обратится пациент.

Напомним, новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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