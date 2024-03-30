Благоустройство сквера по проекту ФКГС началось в поселке Левинка в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В поселке Левинка Московского района Нижнего Новгорода началось благоустройство сквера. Как сообщает районная администрация, все работы ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В рамках проекта в сквере появится покрытие из брусчатки на площади 355,5 кв.м и около 1700 кв.м газонов. Установят новые лавочки, урны и шесть бетонных вазонов, появятся ограждение и 13 опор освещения. Отремонтируют мемориал и разместят фотозону "Годы Великой Отечественной войны".

Помимо этого, будут высажены рябина, черемуха, туя и кустарники - ирга, сирень, дерен, спирея, кизильник, гейхера.

По данным администрации, на общественном пространстве демонтировали старое покрытие, убрали устаревшие урны, провели геодезическую разбивку. Кроме того, установили бортовой камень и подготовили песчаную подушку для тротуаров. В настоящее время уже готовы траншеи для прокладки кабеля сети наружного освещения.

Ранее сообщалось, что семь территорий благоустроят в Сормове в 2024 году по ФКГС.

Также сообщалось, что в этом году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.