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Общество

Итоги общегородского субботника подвели в Нижнем Новгороде

22 апреля 2024 14:43  [88] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

По итогам субботника, который прошел в выходные, из Нижнего Новгороды вывезли более 10 тысяч кубометров мусора.

Как сообщает пресс-служба администрации города, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с горожанами и волонтерами убирал мусор на территории возле речки Старки в районе улиц Панина и Ванеева. Жители этого района ранее неоднократно присылали обращения по поводу свалок.

Во время субботника Юрий Шалабаев принял решение о благоустройстве данной территории.  

"Жители попросили прибрежную зону привести в порядок, также подыщем место для детской и спортивной площадок рядом во дворе. Хочу сказать слова благодарности всем жителям, которые присоединились к субботнику. Сейчас проходит месячник по благоустройству, и в любой день организации, учреждения, сами жители могут организоваться и навести порядок на какой-то территории. Понятно, что это работа ДУКов и коммунальных предприятий, и они ее делают, но знаю, что многим нравится идея поддержать традиции и выйти на весеннюю уборку", - отметил мэр.

Отмечается, что уборочные площадки во время субботника были организованы во всех районах Нижнего Новгорода. В Советском районе таких территорий было девять. На субботник по всему городу вышли более 150 волонтеров. Вместе с горожанами они приводили в порядок различные территории. По словам руководителя "Волонтеров Победы" Марии Самоделкиной, 27 апреля волонтеры примут активное участие во всероссийском субботнике.

Кроме того, Юрий Шалабаев заявил, что с 20 апреля запущен пилотный проект "БезопасНО". Стать участником проекта может любой нижегородец. Для этого с 20 по 27 апреля необходимо сообщить об открытых люках, глубоких ямах на тротуарах, о торчащих из земли металлических штырей и арматуре на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" В случае, если проект окажется эффективным, он будет продлен.

Напомним, месячник по благоустройству продлится в Нижнем Новгороде до 15 мая.

Ранее сообщалось, что фонтаны Нижнего Новгорода начали готовить к запуску. Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде приводят в порядок памятники после зимы

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Теги:
Благоустройство Субботник Юрий Шалабаев
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