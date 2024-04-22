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Общество

Жители Канавинского района в рамках акции сдали более 16 литров компонентов крови

22 апреля 2024 18:19  [33] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жители Канавинского района Нижнего Новгорода в рамках традиционной донорской акции сдали свыше 1616 литров компонентов крови. 

Как сообщает районная администрация,  в акции приняли участие 36 доноров, в их числе сотрудники администрации, предприятий и учреждений Канавинского района.

Кровь принимали на базе мобильного комплекса заготовки крови Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой. Забор крови проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Медицинские работники измеряли у доноров вес, рост, пульс и проверяли артериальное давление. Кроме того, проводился осмотр на наличие соматических заболеваний и вредных привычек.

Узнать о предстоящих донорских акциях, можно на сайте государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой"/

Напомним, что за первые три месяца текущего года нижегородцы совершили свыше 15,5 тысяч донаций.

Также сообщалось, что нижегородцам рассказали, как стать донором крови.

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Теги:
Акции донор Канавинский район
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