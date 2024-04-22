Сливочное масло с плесенью обнаружено в учебном заведении Балахны Общество

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Нижегородской области обнаружили молочную продукцию с превышением плесени в одном из учебных заведений Балахнинского района.

Как сообщает ведомство, сотрудники Россельхознадзора взяли пробы молочной продукции во время проведения мероприятий по установлению нахождения в обороте опасной продукции.

В результате проведенных исследований специалисты Нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" обнаружили в пробе "масло сливочное м.д.ж. 72,5%" производства ООО "Семеновское молоко" дрожжи и плесень.

Информацию о недопустимой продукции передали руководству учебного заведения и производителю. В настоящее время в отношении производителя сливочного масла проводятся мероприятия, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что фальсификат сливочного масла выявлен в одной из больниц в Нижнем Новгороде.

Кроме того сообщалось, что в больнице Нижегородской области выявлен фальсификат творога.