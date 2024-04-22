Учёные ННГУ разработали тренажер для "когнитивного фитнеса" Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им Лобачевского

Тренажёр для интеллектуального фитнеса создали учёные ННГУ. Как сообщает пресс-служба вуза, цифровая платформа "Когнитом" поможет проводить диагностику и индивидуальные тренировки для пациентов, перенесших инсульт, у людей с наркозависимостью, в случаях СДВГ, а также аутизма у детей.

В научных исследованиях участвовало более 40 тысяч человек. Разработка может стать рабочим инструментом нейропсихологов для объективной и точной оценки умственных способностей человека. Работоспособность мозга тренажёр определяет по скорости принятия решений, количеству и качеству ошибок испытуемого.

По словам автора исследования, завкафедрой психофизиологии факультета социальных наук ННГУ им. Лобачевского Софьи Полевой, платформа с точностью до миллисекунды отслеживает работу мозга и изменения в нём на разных этапах реабилитации.

В систему входит когнитивный тренажёр, который содержит более 100 шаблонов для оценки и “прокачки” работоспособности мозга. Для разных состояний можно подобрать индивидуальный набор тренировок. Например, определить готовность ребенка к обучению в школе: не только выявить недостающие интеллектуальные функции, но и “натренировать” мозг до необходимого уровня, сформировать в нём новые нейросети.

В основу метода нижегородских учёных анализ данных о сенсорном и логическом мышлении человека и их балансе. Чтобы оценить качество обработки сенсорной и словесно-логической информации, психофизиологи Университета Лобачевского использовали тест Струпа и его авторские модификации: испытуемый определял цвет не только по смыслу слова или по цвету букв. Авторы дополнили тест новыми заданиями, в которых слова, обозначающие цвета, давались на малознакомом или полностью выдуманном языке. Это позволило определить умственные возможности участника эксперимента в распознавании новых образов и его способность к обучению.

Во время теста у 600 участников экспериментов следили за телеметрией ритма сердца с целью диагностики эмоционального состояния испытуемых, а также для оценки расхода энергии организмом для поддержания умственного процесса. На основе этих данных учёные создадут калькулятор эмоционального выгорания, который будет определять работоспособности людей на фоне их нервного напряжения.

Наборы тестов для мониторинга функционального состояния мозга уже используются учёными ННГУ в исследованиях на базе ПОМЦ ФМБА России и Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко.