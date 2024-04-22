Более 700 млн рублей направят на обновление тракторного парка в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 700 млн рублей планируется направить на обновление машинно-тракторного парка Нижегородской области в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что с учетом ситуации на рынке принято решение увеличить ставки по компенсации части затрат на закупку техники, а также расширить номенклатуру субсидируемой техники и оборудования.

"Нижегородские аграрии ежегодно закупают современные машины, а мы в свою очередь стараемся не только наращивать объем поддержки, но и совершенствовать механизмы ее предоставления в зависимости от потребностей аграриев", - рассказал Никитин.

По госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" аграриям компенсируется до 50% затрат от покупки техники. Размер субсидии зависит от вида машин.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов добавил, что за первый квартал текущего года сельхозтоваропроизводители региона закупили 344 трактора, зерноуборочных и кормоуборочные комбайна, посевных комплекса и других машин. Общая стоимость сельхозтехники составляет 1,6 млрд рублей.

Напомним, роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе.