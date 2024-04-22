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Политика

Глеб Никитин провёл встречу с председателем Волго-Вятского банка Александром Анащенко

23 апреля 2024 19:15  [35] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

23 апреля состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Алексана Анащенко. Как сообщает пресс-служба облправительства, чиновники обсудили перспективы в реализации совместных проектов и направлений сотрудничества.

Глеб Никитин отметил плотные взаимоотношения сторон по всем направлениям. Так, Сбер активно включился в подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода, в частности, к благоустройству. Одной из новых точек притяжения в итоге стал фонтан на Нижневолжской набережной.

По словам губернатора, именно в Нижегородской области началось создание образовательных учреждений по концессионной модели.

"Сегодня активно взаимодействуем по проекту создания ИТ-кампуса НЕЙМАРК. Очень тесное сотрудничество сложилось по линии повестки устойчивого развития. Много планов дальнейшего взаимодействия, которые предстоит реализовать", - указал Глеб Никитин.

В ходе встречи прошло обсуждение совместных образовательных, экологических, социальных проектов, инициатив в рамках повестки устойчивого развития, а также развития технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Александр Анащенко прокомментировал, что Нижегородская область по многим направлениям занимает лидерские позиции, на которые равняются другие регионы: например, в развитии ГЧП, ESG-стратегии и ИТ-индустрии - и по ним Сбер является партнёром региона.

"Совместно мы находим решения для строительства крупнейших школ и учебных кампусов, создаём необходимую инфраструктуру для важнейших проектов региона, открываем и развиваем совместные образовательные проекты в ИТ-сфере. Мы видим большой потенциал в тех проектах, которые сейчас поддерживаем в регионе, потому что они направлены на социально-экономическое развитие Нижегородской области и повышение качества жизни его жителей", - подчеркнул Анащенко.

Напомним, в ноябре прошлого года Нижегородское правительство и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта в регионе. В рамках соглашения стороны будут совместно развивать технологии ИИ, включая технологии машинного обучения, вести работу по стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности.

также сообщалось, что Нижегородская область и Сбербанк станут вместе развивать ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
Глеб Никитин Сбербанк Сотрудничество
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