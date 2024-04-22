Минздрав России исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России утверждён новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях. Из рекомендаций, в частности, исключены антибиотики.

Как сообщает телеканал "360", министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 18 марта подписал приказ "Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ОРВИ (диагностика и лечение)" и аннулировал аналогичный документ 2013 года.

Документом расширен список процедур для диагностики ОРВИ несколькими позициями, например, консультацией гематолога и пульмонолога.

К инструментальным методам исследования Минздрав добавил пульсоксиметрию.

Кроме того, в перечень лекарств для лечения внесён противовирусный препарат "Кагоцел", но исключены антибиотики широкого спектра действия.