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Минздрав России исключил антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

25 апреля 2024 16:20  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России утверждён новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях. Из рекомендаций, в частности, исключены антибиотики.

Как сообщает телеканал "360", министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 18 марта подписал приказ "Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ОРВИ (диагностика и лечение)" и аннулировал аналогичный документ 2013 года.

Документом расширен список процедур для диагностики ОРВИ несколькими позициями, например, консультацией гематолога и пульмонолога.

К инструментальным методам исследования Минздрав добавил пульсоксиметрию.

Кроме того, в перечень лекарств для лечения внесён противовирусный препарат "Кагоцел", но исключены антибиотики широкого спектра действия.

Напомним, ранее Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению и профилактике коронавируса. в ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции, а симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ.

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Теги:
лекарства Медицина и здоровье ОРВИ
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