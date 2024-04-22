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Спорт

"Красные крылья" и "Юность" вошли в число победителей чемпионата Нижнего Новгорода по хоккею

26 апреля 2024 10:16  [6] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Чемпионат и Первенство Нижнего Новгорода по хоккею среди взрослых и детско-юношеских команд завершились в Нижнем Новгороде.

Как сообщает департамент физической культуры и спорта администрации, впервые в истории нижегородского хоккея соревнования прошли на домашней арене ХК "Торпедо" в КРК "Нагорный".

В этом году за главный приз традиционного хоккейного турнира сражалась 51 команда из Нижнего Новгорода, Кулебак, Бора, Владимира и других городов России.

По итогам соревнований победа в возрастной категории 2007-2008 г.р. досталась команде "Красные крылья".

Победителем среди спортсменов 2009-2010 г.р. стала команда "Заречье". 

Хоккеисты "Юности" стали лучшими в возрастной группе 2013 и 2014 годов рождения, а  в финале среди хоккеистов 2015 г.р. победу одержала "Академия Михайлова".

Ранее сообщалось, что более 1,2 тысячи спортивных состязаний пройдет в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Также сообщалось, что на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо нижегородцы завоевали серебро и бронзу.

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Теги:
Соревнования Хоккей Чемпионат
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