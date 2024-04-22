Мошенники начали массово обманывать ветеранов накануне Дня Победы Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Накануне празднования Дня Победы активизировались мошенники, которые пытаются обмануть ветеранов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она рассказала, что злоумышленники специально ко Дню Победы создали ресурсы, на которых обещают ветеранам единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей.

Причём на сайтах указана дата, до наступления которой можно якобы получить деньги. Но необходимыми условиями указываются оплата комиссии, а также введение данных банковской карты.

Ирина Волк подчеркнула, что аферисты идут на всё, чтобы завладеть сбережениями россиян, особенно ветеранов, и призвала проявлять бдительность. Она попросила больше разговаривать с пожилыми родственниками и предупреждать их о подобных ситуациях.