Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
23 апреля 2024 18:07  [104] Мошенники придумали новую схему обмана с полисом ОМС
23 апреля 2024 15:53  [161] Одну из самых крупных партий запрещёнки изъяли в нижегородской ИК-6
23 апреля 2024 12:55  [212] Монтажник получил травмы при падении лифта в ТРЦ "Океанис"
23 апреля 2024 11:45  [190] Более 30 уголовных дел из-за наркосодержащих растений возбудили в Нижегородской области в 2023 году
23 апреля 2024 09:44  [195] Семь ДТП с электросамокатами зарегистрировано в Нижегородской области
22 апреля 2024 18:28  [330] Главный инженер управления архитектуры Выксы попался на взятке
22 апреля 2024 10:39  [295] Строящийся дом загорелся из-за грозы в Кстовском районе
21 апреля 2024 14:20  [441] Полицейский автомобиль насмерть сбил женщину под Кстовом
21 апреля 2024 11:41  [452] Нижегородские полицейские ликвидировали нарколабораторию и 185 кг "синтетики"
20 апреля 2024 16:43  [473] Блогера на надувном фламинго отнесло течением на середину Волги в Нижнем Новгороде
Происшествия

Мошенники придумали новую схему обмана с полисом ОМС

23 апреля 2024 18:07  [104] Происшествия

Россияне начали сталкиваться со случаями мошенничества с помощью полисов ОМС. Злоумышленники звонят жертве под видом работников страховой компании и убеждают в необходимости замены документа.

Для этого нужно скачать якобы приложение Минздрава, но на самом деле предлагаемое приложение является программой, которая позволит получить удалённый доступ к устройству и вывести средства.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал телеканалу "360", как защитить свои средства от аферистов. Он пояснил, что страховая служба не будет звонить через мессенджер, а только по городским телефонам.

"Нужно включать внутреннего критика и позвонить на горячую линию страховой компании, чтобы уточнить этот вопрос", — указал эксперт.

Кроме того, необходимо обращать внимание на ссылки, по которым вас убеждают скачать приложение.

"Пользуйтесь только официальными магазинами приложений. Как правило, пользователь сам даёт все коды и своё согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и принять импульсивное решение", — подчеркнул Дворянский.

Ранее в Отделении СФР по Нижегородской области предостерегли граждан от мошенников. В частности, в случае звонка от "сотрудника" отделения Соцфонда с просьбой перейти на сайт Госуслуг для подачи заявления об увеличении пенсии или иных выплат, стоит насторожиться и не называть свои персональные данные.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество ОМС
Поделиться:
Новости по теме
19 апреля 2024 17:17  [513] Россиян предупредили о схеме мошенников с оформлением займов через "Госуслуги"
20 марта 2024 14:37  [612] Резервных счетов нет: полиция, ЦБ и психолог раскрыли схемы мошенников
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph