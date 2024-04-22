Мошенники придумали новую схему обмана с полисом ОМС

Россияне начали сталкиваться со случаями мошенничества с помощью полисов ОМС. Злоумышленники звонят жертве под видом работников страховой компании и убеждают в необходимости замены документа.
Для этого нужно скачать якобы приложение Минздрава, но на самом деле предлагаемое приложение является программой, которая позволит получить удалённый доступ к устройству и вывести средства.
Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал телеканалу "360", как защитить свои средства от аферистов. Он пояснил, что страховая служба не будет звонить через мессенджер, а только по городским телефонам.
"Нужно включать внутреннего критика и позвонить на горячую линию страховой компании, чтобы уточнить этот вопрос", — указал эксперт.
Кроме того, необходимо обращать внимание на ссылки, по которым вас убеждают скачать приложение.
"Пользуйтесь только официальными магазинами приложений. Как правило, пользователь сам даёт все коды и своё согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и принять импульсивное решение", — подчеркнул Дворянский.Ранее в Отделении СФР по Нижегородской области предостерегли граждан от мошенников. В частности, в случае звонка от "сотрудника" отделения Соцфонда с просьбой перейти на сайт Госуслуг для подачи заявления об увеличении пенсии или иных выплат, стоит насторожиться и не называть свои персональные данные.
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