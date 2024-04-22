Мошенники придумали новую схему обмана с полисом ОМС Происшествия

Россияне начали сталкиваться со случаями мошенничества с помощью полисов ОМС. Злоумышленники звонят жертве под видом работников страховой компании и убеждают в необходимости замены документа.

Для этого нужно скачать якобы приложение Минздрава, но на самом деле предлагаемое приложение является программой, которая позволит получить удалённый доступ к устройству и вывести средства.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал телеканалу "360", как защитить свои средства от аферистов. Он пояснил, что страховая служба не будет звонить через мессенджер, а только по городским телефонам.

"Нужно включать внутреннего критика и позвонить на горячую линию страховой компании, чтобы уточнить этот вопрос", — указал эксперт.

Кроме того, необходимо обращать внимание на ссылки, по которым вас убеждают скачать приложение.

"Пользуйтесь только официальными магазинами приложений. Как правило, пользователь сам даёт все коды и своё согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и принять импульсивное решение", — подчеркнул Дворянский.