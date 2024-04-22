Семь наград международной и российской ИТ-премий получили нижегородские разработчики Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Семь наград международной и российской ИТ-премий получили нижегородские разработчики. Как сообщает пресс-служба правительства региона, специалисты компании Riverstart награждены за создание веб-платформы OpticElastograph для исследований в онкологии и за разработку сайта аэропорта "Внуково".

Награждение победителей двух премий в сфере ИТ - Workspace Digital Awards 2024 и Ruward Award 2024 - прошло в Москве.

Отмечается, что премия Workspace Digital Awards является международной и присуждается за кейсы в сфере разработки и интернет-маркетинга. В этом году почти 400 компаний из России, Беларуси, Армении, ОАЭ и Узбекистана подали на участие в ней более тысячи кейсов.

Премия Ruward Award является отраслевой и вручается за выдающиеся бизнес-достижения и вклад в развитие российского диджитал-рынка. Нижегородская компания Riverstart стала обладательницей четырёх золотых и трёх серебряных наград.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов поздравил нижегородских ИТ-специалистов с победой.

"В прошлом году компания получила награды в нескольких номинациях "Tagline Awards" - самой престижной цифровой премии. Сейчас планка подтверждена новыми достижениями. Поздравляю наших ИТ-специалистов с достойным выступлением!" - отметил Александр Синелобов.

За сайт аэропорта "Внуково" компания получила два "золота" и "серебро"на Ruward Award. За создание веб-платформы OpticElastograph, которая помогает в онкоскрининге, компания удостоилась "золота" на Ruward Award 2024 и "серебра" на Workspace Digital Awards.

Веб-платформа OpticElastograph была разработана вместе с компанией "Оптикэластограф", куда входят ученые ИПФ РАН. При помощи платформы можно повысить эффективность онкологических исследований и результативность подбора лечения и операций. Например, можно увидеть точные края опухоли, что поможет сохранить орган при операции.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно отмечал, что нижегородским разработчикам есть что предложить для масштабирования на федеральный уровень, а также для выполнения задач импортозамещения и нацпроекта "Цифровая экономика", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородская команда победила в международном ИТ-хакатоне "Цифровая трансформация АПК".