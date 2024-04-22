Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2024 17:35  [27] Движение транспорта в районе улиц Студеной и Славянской перекроют до 15 июня
27 апреля 2024 17:20  [55] Главный городской фонтан запущен в Нижнем Новгороде 27 апреля
27 апреля 2024 17:06  [56] Всероссийский субботник прошёл в Канавинском районе Нижнего Новгорода
27 апреля 2024 16:51  [55] ФАС потребовала от авиакомпаний объяснить рост цен на билеты после жалоб
27 апреля 2024 16:32  [66] Более 150 детских площадок восстановили в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства
27 апреля 2024 16:11  [107] Социальные участковые разъяснили дзержинским пенсионерам, как выбрать территорию для благоустройства на следующий год
27 апреля 2024 15:48  [140] Пасхальный крестный ход пройдёт в Нижнем Новгороде 5 мая
27 апреля 2024 15:33  [141] Нижегородские медучреждения представили график работы в майские праздники
27 апреля 2024 15:00  [139] Законопроект о праве судебных приставов применять оружие внесён в Госдуму
27 апреля 2024 14:44  [145] Экологическая акция "Встречаем весну" прошла в Нижнем Новгороде
Общество

Более 150 детских площадок восстановили в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства

27 апреля 2024 16:32  [66] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с начала месячника по благоустройству отремонтировано 156 детских и 18 спортивных площадок, а также установлено ещё 572 новые урны. Работа продолжается во всех районах города, сообщили в департаменте благоустройства.

В Советском районе работы по наведению порядка после зимы ведутся круглосуточно. В настоящий момент дорожники очистили более 215 тыс. м прибордюрной полосы и на 75% завершили работы по очистке газонов от мелкого мусора. Помимо этого очищено более 100 ливневок, закончена мойка дорожных ограждений и урн, рабочие приступили к их покраске. Кроме того на 40% выполнены работы по окраске остановочных павильонов.

В Нижегородском районе в рамках месячника по благоустройству приводят в порядок общественные территории, в том числе благоустроенные по федеральному проекту ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда". Рабочие промывают пешеходные дорожки, восстанавливают поврежденные ограждения и т.д.

Уже отремонтированы парапеты в Малом и Большом скверах на пл. Минина и Пожарского, в сквере Евстигнеева, Добролюбова и на Почаинском бульваре. Кроме того, завершили покраску Театральной лестницы. Очистили от мусора склоны набережной Федоровского, Почаинского оврага, Лыковой дамбы и другие участки. На Нижне-Волжской набережной идут работы по уходу за зелеными насаждениями и восстановлению малых архитектурных форм.

В Сормовском районе с начала месячника по благоустройству привели в надлежащий вид 462 кв. м тротуаров, отремонтировали 15 детских площадок. Заменили 7 контейнеров и очистили от мусора более 1 млн кв. метров газонов. В общей сложности с территории района вывезли 1,9 тысяч кубометров мусора.

В Автозаводском районе ликвидировано 7 нелегальных свалок, отремонтировано 70 детских и 11 спортивных площадок. Установлено 294 урны и приведено в надлежащий вид 62 контейнерные площадки. Ежедневно рабочие расчищают прибордюрные полосы.

С начала месячника по благоустройству с территории района вывезено 18,5 тыс кубометров мусора. Кроме того, в Автозаводском районе прошло более 150 субботников. Очередные субботники пройдут 29 апреля в пос. Гнилицы, на ул. Дьяконова и 3 мая на дворовой территории на ул. Мончегорская и на ул. Зои Космодемьянской.

В Московском районе также проходят работы по ремонту детских и спортивных площадки. Рабочие меняют деревянные элементы, подтягивают болты, в песочницы завозится песок.Кроме того, коммунальщики чистят дороги, тротуары  и остановочные павильоны. Красят малые архитектурные формы и ограждения. Приводят в порядок пешеходные дорожки и газоны, собирают мусор вдоль дорог, чистят прибордюрные полосы. Ежедневно к работам по благоустройству района привлекаются 500 человек и 51 единица спецтехники.

По данным администрации Канавинского района, на улицах Гордеевской, Тонкинской, Ухтомского и Обухова продолжают откачивать воду. На Канавинском мосту дорожные рабочие промывают осевую полосу, колесоотбойный брус, а также красят бортовой камень.

Кроме того,продолжается очищение прибордюрной полосы на улицах Карла Маркса, Июльских дней и Комсомольском шоссе. Всего, за весь период месячника по благоустройству, собрали более 50 кубов мусора с газонов и общественных пространств. Помимо этого, на территории района прошло 10 субботников.

В Приокском районе подрядчики очищают прибордюрные полосы на улично-дорожной сети, собирают мусор с газонов, ремонтируют и красят детские площадки. Кроме того, в рамках месячника, уже обновили шесть памятников и обелисков воинской славы. В общей сложности за три недели на территории района было собрано более 4,8 тыс куб. метров мусора.

С начала месячника по благоустройству с территории Ленинского района вывезено более 6 тысяч кубометров мусора, отремонтированы элементы на 4 детских площадках, заменили 6 контейнеров, а также собрали мусор с более 2,6 тысяч кв. м газонов.

Напомним, новые лестницы установят в рамках благоустройства Лопатинского оврага

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на благоустройство в 2025 году претендуют около 40 пространств.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Субботник
Поделиться:
Новости по теме
25 апреля 2024 11:08  [378] Около 300 кубометров воды ежедневно откачивают в Автозаводском районе
22 апреля 2024 16:24  [553] Территорию вдоль реки Параши благоустроят в Сормове за 68 млн рублей
22 апреля 2024 14:43  [419] Итоги общегородского субботника подвели в Нижнем Новгороде
22 апреля 2024 13:53  [439] Новые лестницы установят в рамках благоустройства Лопатинского оврага
19 апреля 2024 12:43  [441] Памятники приводят в порядок в Нижнем Новгороде после зимы
05 марта 2024 18:50  [1109] Около 40 пространств в Нижнем Новгороде претендуют на благоустройство в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph