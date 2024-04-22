Более 150 детских площадок восстановили в Нижнем Новгороде в рамках благоустройства Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с начала месячника по благоустройству отремонтировано 156 детских и 18 спортивных площадок, а также установлено ещё 572 новые урны. Работа продолжается во всех районах города, сообщили в департаменте благоустройства.

В Советском районе работы по наведению порядка после зимы ведутся круглосуточно. В настоящий момент дорожники очистили более 215 тыс. м прибордюрной полосы и на 75% завершили работы по очистке газонов от мелкого мусора. Помимо этого очищено более 100 ливневок, закончена мойка дорожных ограждений и урн, рабочие приступили к их покраске. Кроме того на 40% выполнены работы по окраске остановочных павильонов.

В Нижегородском районе в рамках месячника по благоустройству приводят в порядок общественные территории, в том числе благоустроенные по федеральному проекту ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда". Рабочие промывают пешеходные дорожки, восстанавливают поврежденные ограждения и т.д.

Уже отремонтированы парапеты в Малом и Большом скверах на пл. Минина и Пожарского, в сквере Евстигнеева, Добролюбова и на Почаинском бульваре. Кроме того, завершили покраску Театральной лестницы. Очистили от мусора склоны набережной Федоровского, Почаинского оврага, Лыковой дамбы и другие участки. На Нижне-Волжской набережной идут работы по уходу за зелеными насаждениями и восстановлению малых архитектурных форм.

В Сормовском районе с начала месячника по благоустройству привели в надлежащий вид 462 кв. м тротуаров, отремонтировали 15 детских площадок. Заменили 7 контейнеров и очистили от мусора более 1 млн кв. метров газонов. В общей сложности с территории района вывезли 1,9 тысяч кубометров мусора.

В Автозаводском районе ликвидировано 7 нелегальных свалок, отремонтировано 70 детских и 11 спортивных площадок. Установлено 294 урны и приведено в надлежащий вид 62 контейнерные площадки. Ежедневно рабочие расчищают прибордюрные полосы.

С начала месячника по благоустройству с территории района вывезено 18,5 тыс кубометров мусора. Кроме того, в Автозаводском районе прошло более 150 субботников. Очередные субботники пройдут 29 апреля в пос. Гнилицы, на ул. Дьяконова и 3 мая на дворовой территории на ул. Мончегорская и на ул. Зои Космодемьянской.

В Московском районе также проходят работы по ремонту детских и спортивных площадки. Рабочие меняют деревянные элементы, подтягивают болты, в песочницы завозится песок.Кроме того, коммунальщики чистят дороги, тротуары и остановочные павильоны. Красят малые архитектурные формы и ограждения. Приводят в порядок пешеходные дорожки и газоны, собирают мусор вдоль дорог, чистят прибордюрные полосы. Ежедневно к работам по благоустройству района привлекаются 500 человек и 51 единица спецтехники.

По данным администрации Канавинского района, на улицах Гордеевской, Тонкинской, Ухтомского и Обухова продолжают откачивать воду. На Канавинском мосту дорожные рабочие промывают осевую полосу, колесоотбойный брус, а также красят бортовой камень.

Кроме того,продолжается очищение прибордюрной полосы на улицах Карла Маркса, Июльских дней и Комсомольском шоссе. Всего, за весь период месячника по благоустройству, собрали более 50 кубов мусора с газонов и общественных пространств. Помимо этого, на территории района прошло 10 субботников.

В Приокском районе подрядчики очищают прибордюрные полосы на улично-дорожной сети, собирают мусор с газонов, ремонтируют и красят детские площадки. Кроме того, в рамках месячника, уже обновили шесть памятников и обелисков воинской славы. В общей сложности за три недели на территории района было собрано более 4,8 тыс куб. метров мусора.

С начала месячника по благоустройству с территории Ленинского района вывезено более 6 тысяч кубометров мусора, отремонтированы элементы на 4 детских площадках, заменили 6 контейнеров, а также собрали мусор с более 2,6 тысяч кв. м газонов.

Напомним, новые лестницы установят в рамках благоустройства Лопатинского оврага

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на благоустройство в 2025 году претендуют около 40 пространств.