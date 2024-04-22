Выставка “Евгений Халдей. Знамя Победы” откроется в Русском музее фотографии Культура и отдых

Фото: Дорога на Берлин. Германия, апрель 1945 года. РОСФОТО

В Русском музее фотографии открывается выставка “Евгений Халдей. Знамя Победы” из коллекции РОСФОТО (6+). Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции будут представлены военные фотографии советского фотографа, в том числе подлинные отпечатки.

Имя Евгения Халдея занимает одно из ключевых мест среди знаменитых мастеров, которые запечатлели для потомков события Великой Отечественной войны. Классик советской фотографии появился на свет в 1917 году в Юзовке, теперь это Донецк. Свою первую фотографию он сделал в 13 лет на камеру, которую собрал сам из двух картонных коробок и линзы от очков в качестве объектива. В 18 лет он начал работать фотокорреспондентом. Его снимки печатались в украинских газетах, а затем фотографии стали появляться в московской прессе.

Флаг Победы. Берлин, Германия, 2 мая 1945 года. РОСФОТО

Известность к нему в качестве военного фотокорреспондента пришла в начале 1940-х годов. С 1939 года Евгений Халдей работал в "Фотохронике ТАСС". Он прошел долгий путь по дорогам войны от Мурманска до Берлина, отсняв сотни метров пленки. По его фотографиям судили о всех бедствиях войны, а некоторые снимки были предъявлены в качестве доказательств в Нюрнбергский трибунал. Фотограф снял то, как и чем жили люди в наиболее тяжелые годы испытаний, когда решалась судьба человечества.

Евгений Халдей прожил 80 лет, из которых 65 лет посвятил фотографии. Работать выставка будет с 8 мая пл 9 июня. Посетить её можно по Пушкинской карте.

Ранее сообщалось, что фотовыставка "Строкою Пушкина воспето…" открылась в Русском музее фотографии.