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Культура и отдых

Выставка “Евгений Халдей. Знамя Победы” откроется в Русском музее фотографии

02 мая 2024 13:37  [69] Культура и отдых

Фото: Дорога на Берлин. Германия, апрель 1945 года. РОСФОТО

В Русском музее фотографии открывается выставка “Евгений Халдей. Знамя Победы” из коллекции РОСФОТО (6+).  Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции будут представлены военные фотографии советского фотографа, в том числе подлинные отпечатки.

Имя Евгения Халдея занимает одно из ключевых мест среди знаменитых мастеров, которые запечатлели для потомков события Великой Отечественной войны. Классик советской фотографии появился на свет в 1917 году в Юзовке, теперь это Донецк. Свою первую фотографию он сделал в 13 лет на камеру, которую собрал сам из двух картонных коробок и линзы от очков в качестве объектива. В 18 лет он начал работать фотокорреспондентом. Его снимки печатались в украинских газетах, а затем фотографии стали появляться в московской прессе.

Флаг Победы. Берлин, Германия, 2 мая 1945 года. РОСФОТО

Известность к нему в качестве военного фотокорреспондента пришла в начале 1940-х годов. С 1939 года Евгений Халдей работал в "Фотохронике ТАСС". Он прошел долгий путь по дорогам войны от Мурманска до Берлина, отсняв сотни метров пленки.  По его фотографиям судили о всех бедствиях войны, а некоторые снимки были предъявлены в качестве доказательств в Нюрнбергский трибунал. Фотограф снял то, как и чем жили люди в наиболее тяжелые годы испытаний, когда решалась судьба человечества. 

Евгений Халдей прожил 80 лет, из которых 65 лет посвятил фотографии. Работать выставка будет с 8 мая пл 9 июня. Посетить её можно по Пушкинской карте.

Ранее сообщалось, что фотовыставка "Строкою Пушкина воспето…" открылась в Русском музее фотографии.

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Теги:
Выставка Музеи Фотографии
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