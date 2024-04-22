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Нижегородские компании примут участие в бизнес-миссии с иностранными предприятиями

02 мая 2024 16:59  [76] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские компании проведут переговоры с предприятиями из Беларуси, Египта, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов в рамках форума "Время экспорта". Как сообщает пресс-служба правительства региона, визит зарубежных компаний в Нижний Новгород, который в формате реверсной бизнес-миссии организует региональный Центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", состоится 22 мая.

В рамках мероприятия в Нижегородскую область приедут дистрибьюторы продуктов питания и напитков из Египта и ОАЭ, поставщик медоборудования из Азербайджана, импортер молочных товаров из Египта, а также производитель тракторной техники из Беларуси. Помимо этого, в состав белорусской делегации войдут представители организаций, которые работают в сфере инвестиционных проектов и сопровождения внешнеэкономической деятельности в республике.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, у нижегородских предпринимателей будет возможность провести переговоры с зарубежными коллегами. Центр поддержки экспорта поможет организовать переговоры: предоставит площадку и услуги переводчиков.

Кроме того, министр уточнил, что иностранные партнеры заинтересованы в покупке продукции нижегородских производителей и готова провести личные встречи на производственных площадках нижегородских предприятий.

Для организации индивидуальных переговоров следует обратиться в Центр поддержки экспорта.

О всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", который был открыт в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Национальный проект МСП инициирован президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что ежегодный региональный бизнес-форум "Время экспорта" пройдет в Нижнем Новгороде 22 мая.

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Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект Предприниматели
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