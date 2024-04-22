Ежегодный региональный бизнес-форум "Время экспорта" пройдет в Нижнем Новгороде 22 мая Бизнес

Нижегородские предприятия приглашают к участию в региональном бизнес-форуме "Время экспорта".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, форум пройдет 22 мая в технопарке "Анкудиновка". Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта Нижегородской области и региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Бизнес-форум "Время экспорта" проводится в Нижегородской области ежегодно с 2017 года. В нем принимают участие более 300 региональных экспортеров.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, программа бизнес-форума будет интересна и полезна как опытным экспортерам, так и начинающим.

"Компании смогут принять участие в деловой игре, в ходе которой они познакомятся с механизмами вывода продукта на зарубежный рынок. Также у участников будет возможность напрямую пообщаться с представителями предприятий из Беларуси, Египта, Азербайджана и Объединённых Арабских Эмиратов", – рассказал Максим Черкасов.

Общее собрание в этом году посвятят экспортной деятельности региона в прошлом году, а также работе в 2024 году. Модератором пленума станет эксперт по внешнеэкономической деятельности и бизнес-консультант Марина Вакуленко. Кроме того, во время торжественной части подведут итоги регионального конкурса "Экспортер года", который проводится совместно с Центром поддержки экспорта Нижегородской области в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Отмечается, что участие в форуме бесплатное.

Напомним, нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" реализуются в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".