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Общество

Авиакомпания NordStar открывает рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу и Норильск

03 мая 2024 09:43  [4] Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Авиакомпания NordStar запускает новые направления из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. Как сообщает пресс-служба аэропорта, 8 мая открываются полеты в Махачкалу и Норильск.

Рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу будут выполняться еженедельно по средам. Вылет в 14:10, прибытие в столицу Дагестана в 17:10. Отмечается, что Махачкала станет для авиаперевозчика новым направлением вылета из нижегородского аэропорта.

В Норильск самолеты будут отправляться также раз в неделю - по средам. Вылет из Нижнего Новгорода в 22:55, прибытие в Норильск в 06:45 следующего дня.  Для каждого аэропорта прибытия время указано местное.

Все полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 с эконом- и бизнес-классом обслуживания. 

Напомним, ранее аэропорт Нижнего Новгорода перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 26 октября. 

Ранее сообщалось, что 9 мая из Нижнего Новгорода будут запущены прямые рейсы в Самарканд. Также сообщалось, что открылись прямые рейсы из столицы Приволжья в Тюмень.

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Теги:
Аэропорт Туризм
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