Авиакомпания NordStar открывает рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу и Норильск Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Авиакомпания NordStar запускает новые направления из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. Как сообщает пресс-служба аэропорта, 8 мая открываются полеты в Махачкалу и Норильск.

Рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу будут выполняться еженедельно по средам. Вылет в 14:10, прибытие в столицу Дагестана в 17:10. Отмечается, что Махачкала станет для авиаперевозчика новым направлением вылета из нижегородского аэропорта.

В Норильск самолеты будут отправляться также раз в неделю - по средам. Вылет из Нижнего Новгорода в 22:55, прибытие в Норильск в 06:45 следующего дня. Для каждого аэропорта прибытия время указано местное.

Все полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 с эконом- и бизнес-классом обслуживания.

Напомним, ранее аэропорт Нижнего Новгорода перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 26 октября.

Ранее сообщалось, что 9 мая из Нижнего Новгорода будут запущены прямые рейсы в Самарканд. Также сообщалось, что открылись прямые рейсы из столицы Приволжья в Тюмень.