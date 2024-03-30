Нижегородский аэропорт составил "портрет" своего типичного пассажира за 2023 год

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Нижегородский аэропорт им. Чкалова в течение 2023 года провёл исследование, чтобы составить "портрет" своего типичного пассажира.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, для этого в различных зонах аэропорта было организовано анкетирование с вопросами о возрасте пассажиров, частоте и цели полётов, предпочтениях пассажиров и другими.
В результате выяснилось, что большинство путешествующих через аэропорт Нижнего Новгорода – женщины, преимущественно в возрасте 35-44 лет.
3/4 опрошенных имеют высшее образование и состоят в браке.
Основная часть пассажиров прибывает в аэропорт с целью туристической или деловой поездки по России - с частотой 1-2 раза в год.
Часто летающими оказались менее половины, и только 11,6% опрошенных летают более 12 раз в год.
Количество летающих по одиночке и с семьёй разделилось примерно поровну.
Напомним, что аэропорт им. Чкалова в 2023 году обслужил более 1,4 млн пассажиров.
Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт с 31 марта перешел на весенне-летнее расписание.
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