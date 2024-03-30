Нижегородский аэропорт составил "портрет" своего типичного пассажира за 2023 год Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Нижегородский аэропорт им. Чкалова в течение 2023 года провёл исследование, чтобы составить "портрет" своего типичного пассажира.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, для этого в различных зонах аэропорта было организовано анкетирование с вопросами о возрасте пассажиров, частоте и цели полётов, предпочтениях пассажиров и другими.

В результате выяснилось, что большинство путешествующих через аэропорт Нижнего Новгорода – женщины, преимущественно в возрасте 35-44 лет.

3/4 опрошенных имеют высшее образование и состоят в браке.

Основная часть пассажиров прибывает в аэропорт с целью туристической или деловой поездки по России - с частотой 1-2 раза в год.

Часто летающими оказались менее половины, и только 11,6% опрошенных летают более 12 раз в год.

Количество летающих по одиночке и с семьёй разделилось примерно поровну.

Напомним, что аэропорт им. Чкалова в 2023 году обслужил более 1,4 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт с 31 марта перешел на весенне-летнее расписание.