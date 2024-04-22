Благоустройство улицы 40 лет Октября началось в Кстове по нацпроекту Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Благоустройство первого этапа улицы 40 лет Октября началось в Кстове в Нижегородской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает администрация Кстовского района.

По словам главы местного самоуправления Кстовского района Ивана Уланова в этом году будет благоустроена пешеходная зона улицы правой стороне.

"В планах - обновить всю улицу. Получаем много хороших отзывов от жителей благоустроенному проспекту Победы. Надеемся, что и эта обновленная улица придется людям по душе",- сказал Уланов.

На улице 40 лет Октября в ходе благоустройства обновят тротуары, пешеходные дорожки, установят скамейки и перголы.

Работы планируется завершить этим летом.

Отметим, что всего в 2024 году в Кстовском районе по проекту "Формирование комфортной городской среды" будет благоустроено шесть территорий: улица 40 лет Октября, сквер на улице Ушакова в Кстове, парк и смотровая площадка в селе Работки, общественные территории в селах Чернышиха и Безводное, а также сквер в деревне Новоликеево.

Напомним, сквер у Зачатьевской башни Нижегородского кремля благоустроят за 28 млн рублей.