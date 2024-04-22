Время работы электробусного маршрута Э-17 в Нижнем Новгороде будет увеличено Общество

Фото: Нижегородэлектротранс

Продолжительность работы электробусного маршрута Э-17 "Площадь Минина и Пожарского - Улица Цветочная" будет увеличена с понедельника, 6 мая. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью "Центра развития транспортных систем" Ирина Сухова.

Первые отправления из микрорайона "Цветы" будут стартовать в 5:36, с площади Минина и Пожарского – в 6:35.

В вечерние часы работа маршрута также будет усилена: последнее отправление с площади Минина и Пожарского планируется в 22:02, а с остановки "Улица Цветочная" - в 21:05.

Кроме этого, интервал движения на Э-17 в вечерний час пик будет сокращён с 17 до 12 минут. Это будет достигнуто благодаря выпуску 10 электробусов.

Обновлённое расписание будет доступно на портале АСИП уже с 6 мая.

Напомним, что электробусы маршрута Э-17 следуют от площади Минина и Пожарского до микрорайона "Цветы" через улицу Варварскую, Ковалихинский сквер, Полтавскую, Оперный театр, Республиканскую, Бориса Панина, Ванеева, Надежды Сусловой, Адмирала Васюнина, Бориса Корнилова, 4-й Нагорный микрорайон, Ивлиева, микрорайон Кузнечиха-1, микрорайон Кузнечиха-2, Штеменко, Рокоссовского, деревню Кузнечиха, Сбербанк, улицу Академика Сахарова.

Напомним также, что автобусный маршрут А-39 "Микрорайон Кузнечиха-2 - площадь Минина и Пожарского" закрылся. Как пояснили в "Центре развития транспортных систем", его запускали временно вместо троллейбуса, а теперь по маршруту ходят электробусы Э-17.