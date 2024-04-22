Автобусное сообщение откроется между Йошкар-Олой и Нижнем Новгородом

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Между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом будет запущен автобусный маршрут. Об этом говорится на сайте республиканского автовокзала "Йошкар-Олы"
Согласно сообщению, старт межрегиональным пассажирским перевозкам из столицы Марий Эл по маршруту "Автовокзал — г. Нижний Новгород" будет дан 15 мая. Автобусные рейсы будут совершаться по нечетным числам в 08:30. Билеты можно приобрести на сайте или в кассах автовокзала за 10 суток до отправления.
Ранее сообщалось, что новый электробус Э-31 "Площадь Горького – Автовокзал Щербинки" запустят 6 мая.
Также сообщалось, что несколько пригородных автобусных маршрутов возобновят работу в Нижегородской области
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