Автобусное сообщение откроется между Йошкар-Олой и Нижнем Новгородом Общество

Фото: сайт республиканского вокзала Йошкар-олы

Между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом будет запущен автобусный маршрут. Об этом говорится на сайте республиканского автовокзала "Йошкар-Олы"

Согласно сообщению, старт межрегиональным пассажирским перевозкам из столицы Марий Эл по маршруту "Автовокзал — г. Нижний Новгород" будет дан 15 мая. Автобусные рейсы будут совершаться по нечетным числам в 08:30. Билеты можно приобрести на сайте или в кассах автовокзала за 10 суток до отправления.

Ранее сообщалось, что новый электробус Э-31 "Площадь Горького – Автовокзал Щербинки" запустят 6 мая.

Также сообщалось, что несколько пригородных автобусных маршрутов возобновят работу в Нижегородской области