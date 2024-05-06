Движение транспорта на дороге Арзамас - Кирилловка с 13 мая будет прекращено Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Движение транспорта на дороге Арзамас - Кирилловка прекратят с 13 мая.

Как сообщает Главное управлении автомобильных дорог Нижегородской области, это связано с предстоящим капитальным ремонтом моста через реку Шамка.

На время ремонтных работ, которые будут идти в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", движение транспорта организуют по имеющейся сети дорог общего пользования. Планируется отремонтировать мост и подходы к нему общей протяженностью 22 метра. Стоимость работ составит 45 млн рублей.

Напомним, на данный момент в Нижегородской области заключено 74 госконтракта на ремонт 99 участков дорог общей протяженностью более 420 км и свыше 1,3 тысячи погонных метров покрытия искусственных сооружений. На эти цели направят более 11 млрд рублей.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что наплавной мост через Суру в Пильнинском округе отремонтировали с опережением графика.

Также сообщалось, что ремонт пролетных строений начинается на старом Борском мосту в Нижнем Новгороде.