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Общество

Проект достройки ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде одобрен госэкспертизой

06 мая 2024 16:58  [36] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Проект завершения строительства ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений проектной документации.

Проект достройки первого пускового комплекса дома в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянской и Студеной подготовило нижегородское ООО "СС проект".

Застройщиком выступает ООО СЗ "Хутор".

Напомним, строительство ЖК "Дом на Горького" возобновилось в Нижнем Новгороде в конце января 2024 года.

Директор компании ООО "ИнтерСити", экс-замгубернатора Нижегородской области Валерий Англичанинов сейчас находится под стражей в связи с обвинением в мошенничестве при строительстве жилого комплекса. В ноябре 2023 года его осудили за недостроенный дом в Чехове.

В ноябре 2023 года ЖК "Дом на Горького" был передан новому застройщику - СЗ "Хутор". Компании будет предоставлен компенсационный участок.

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Теги:
Долгострои Строительство
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