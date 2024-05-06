Более 20 нижегородских предприятий заключили 34 экспортных контракта 2024 году

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Более 20 предприятий в Нижегородской области заключили 34 экспортных контракта в 1 квартале 2024 года.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, такие данные были приведены на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, в которой приняли участие более 150 специалистов и экспортеров со всей страны.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, эксперты Центра поддержки экспорта оказывают содействие предприятиям в участии в международных бизнес-миссиях и выставках. Кроме того, они обучают персонал, помогают с выбором рынка и поиском партнеров, оказывают услуги перевода технической документации и консультации по составлению договоров.
В этом году нижегородцы заключили соглашения на поставку лакокрасочных изделий, ножей, игрушек, продуктов питания, домокомплектов, изоляционных материалов, трубопроводной арматуры, автомобильных запчастей и компонентов.
Максим Черкасов отметил, что Нижегородская область была удостоена награды за наибольшее количество субъектов МСП, которые зарегистрированы на платформе "Мой экспорт" по результатам 1 квартала 2024 года. В настоящее время с сервисом работают 811 нижегородских компаний, 140 из них зарегистрировались в этом году.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре "Мой бизнес" и на портале Мойбизнес52.рф.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.
Ранее сообщалось, что нижегородские компании примут участие в бизнес-миссии с иностранными предприятиями.
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