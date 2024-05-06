Психиатра-нарколога задержали в Дивееве за должностные преступления Происшествия

Саровские следователи возбудили уголовные дела по материалам прокурорской проверки и УФСБ по Нижегородской области в отношении врача психиатра-нарколога одного из медучреждений Дивеева.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, мужчину подозревают служебном подлоге, превышении должностных полномочий и получении взятки с вымогательством.

Согласно информации, прокуратура Дивеевского района провела проверку Дивеевской ЦРБ им. Блохина в части исполнения законодательства в сфере оказания гражданам психиатрической и наркологической помощи и о противодействии коррупции.

В результате выяснилось, что местный врач за взятку внёс в медкарту жителя Дивеево запись об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, хотя мужчина состоит на учёте у психиатра-нарколога.

Впоследствии мужчина также получил у данного специалиста медицинское заключение, позволяющее ему садиться за руль.

Врача задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следователи выясняют, существуют ли другие преступные эпизоды в деятельности подозреваемого.