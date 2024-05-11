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Происшествия

Медработник из Балахны в течение месяца перевела мошенникам 10,5 млн рублей

13 мая 2024 10:18  [149] Происшествия

Очередной случай крупного телефонного мошенничества зарегистрирован в Балахне. Аферисты в течение 36 дней "обрабатывали" местную жительницу, вынудив её перевести сбережения на продиктованные счета.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в полицию обратилась 65-летняя сотрудница медучреждения. Она заявила, что 28 марта 2024 года ей позвонил мужчина, который обвинил её в переводе денежных средств на Украину.

Позже в мессенджере с ней связался якобы полицейский, который сообщил, что сбережения женщины находятся в опасности, поскольку "украинские спецслужбы" пытаются взломать её счёт. Собеседник предупредил, что с ней свяжется сотрудник банка, рекомендации которого необходимо выполнить.

Опять же в мессенджере ей написал "сотрудник банка" и пояснил, как перевести накопления на "резервный счёт". Следуя его инструкциям, женщина в течении пяти дней снимала свои сбережения в отделениях банков в Нижнем Новгороде, а затем переводила на продиктованные реквизиты.

Через какое-то время лжесотрудник банка снова написал женщине и сообщил, что неизвестные оформили на неё кредит и необходимо его срочно погасить. В течение месяца она оформляла займы и перечисляла деньги на продиктованные счета.

Общий ущерб составил 10 552 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Сотрудница больницы, ставшая жертвой мошенничества, рассказала полицейским, что ранее по месту работы с её коллективом проводились профилактические беседы о различных способах мошенничеств, но злоумышленники вели беседы так уверенно, что женщина поверила им и выполнила рекомендации.

Напомним, что ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "платным лечением".

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Теги:
Балахнинский район Мошенничество Уголовное дело
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