Жительница Дзержинска перевела мошенникам более 1,5 млн кредитных рублей Происшествия

Еще одной жертвой телефонных мошенников стала женщина, проживающая в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, на мобильный телефон пострадавшей позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками банка. Звонивший сообщил жительнице Дзержинска, что с её счетом кто-то совершает сомнительные операции. После этого злоумышленники убедили 44-летнюю нижегородку перевести сбережения на "безопасные счета".

Поверив лжесотрудникам банка, женщина оформила кредит и перевела аферистам более 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода перевел на безопасные счета мошенников более 9 млн кредитных рублей.

Также сообщалось, что пенсионер из Балахны лишился более 14 млн рублей.