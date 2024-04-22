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Происшествия

Жительница Дзержинска перевела мошенникам более 1,5 млн кредитных рублей

03 мая 2024 09:05  [85] Происшествия

Еще одной жертвой телефонных мошенников стала женщина, проживающая в Дзержинске.  Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, на мобильный телефон пострадавшей позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками банка.  Звонивший сообщил жительнице Дзержинска, что с её счетом кто-то совершает сомнительные операции. После этого злоумышленники убедили 44-летнюю нижегородку перевести сбережения на "безопасные счета".

Поверив лжесотрудникам банка, женщина оформила кредит и перевела аферистам более 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода перевел на безопасные счета мошенников более 9 млн кредитных рублей.

Также сообщалось, что пенсионер из Балахны лишился более 14 млн рублей.

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Теги:
Кредит Мошенничество
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