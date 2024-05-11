Свыше 80% минерализованных полос обновили в городских лесах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

К началу лесопожарного сезона в городских лесах Нижнего Новгорода обновили свыше 80% минерализованных полос.

Как сообщает МКУ "Нижегородское городское лесничество", всего к началу сезона на территории городских лесов проложат 313 км минерализованных полос, установят 137 шлагбаумов и 119 предупреждающих аншлагов. Кроме того, будет организована система дистанционного наблюдения выявления лесных пожаров с помощью камер видеонаблюдения "Пожарный сторож", которые охватывают все территории городских лесов. Также перед майскими праздниками была произведена акарицидная обработка лесов от клещей на площади 129 га.

По распоряжению мэра Юрия Шалабаева автопарк спецтехники лесничеств обновляется каждый год. Так в прошлом году приобретены три трактора МТЗ "Беларусь" с навесным оборудованием. С помощью данной техники в лесах Сормовского и Московского районов проведена опашка протяженностью 177 км.

Отмечается, что во время праздничных и выходных дней, а также при повышении класса пожарной опасности, работники лесничеств работают в усиленном режиме. Кроме того, при установлении сухой и теплой погоды во время патрулирования мобильные группы пресекают случаи разведения гражданами костров.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 22 апреля установлен особый противопожарный режим.

Напомним, за нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима грозит административный штраф: гражданам - в размере от 40 до 50 тысяч рублей; должностным лицам - от 60 до 90 тысяч рублей; юрлицам - от 600 тысяч до 1 млн рублей. Уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем и другими источниками повышенной опасности.