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Общество

Ремонт Заревской объездной дороги начался в Дзержинске

14 мая 2024 12:05  [58] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт Заревской объездной дороги начался в Дзержинске в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает главное управление автомобильных дорог региона.

Подрядчик приступил к вырубке кустарника на обочинах, затем обочины укрепят щебнем и уложат на проезжей части два слоя асфальтобетона.

Участок объездной дороги с нулевого по 3,576 км планируется отремонтировать до конца лета. Стоимость контракта составляет 87,8 млн рублей.

"В этом году, помимо ремонта покрытия на Заревской объездной дороге, реконструируем участок проспекта Ленина от площади Дзержинского до пересечения с улицей Клюквина, с расширением проезжей части и строительством ливневки", - сообщил директор главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

Всего в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Дзержинске отремонтируют 19,6 км дорог.

Напомним, дополнительно две дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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