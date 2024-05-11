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Нижегородцы перевели мошенникам миллионы из-за страха обвинений в поддержке ВСУ

14 мая 2024 16:52  [45] Общество

Телефонные мошенники обманули троих жителей Нижнего Новгорода на общую сумму в размере около 8 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Пострадавшие 62-летний мужчина и 59-летняя женщина из Автозаводского района обратились в полицию и рассказали, что им позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка и сообщили о сомнительной операции по банковскому счету. Для отмены якобы незаконного перевода денег в недружественную страну им предложили действовать по инструкции.

В результате мужчина перевел на неустановленный расчетный счет 2,7 млн рублей, предварительно взяв кредит на 1,8 млн рублей. Женщина таким же образом лишилась 2,8 млн рублей, из которых 1,2 млн рублей были заемными.

Еще одной 33-летней нижегородке также позвонили якобы из банка. После этого разговора она выполнила инструкции для предотвращения несанкционированной транзакции с ее банковским счетом. Сначала она взяла кредит в 707 тысяч рублей, а затем добавила к этой сумме накопленные 1,7 млн рублей и перевела их на различные телефонные номера, продиктованные ей по телефону.

В общей сложности пострадавшая выполнила 14 денежных переводов через мобильное приложение банка.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ведется следствие.

Напомним, лжесотрудники ЦБ РФ обманули пенсионерку из Арзамаса на 1,8 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество Телефонная линия
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