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Маршрут электробуса Э-22 продлят в Нижнем Новгороде с 16 мая

15 мая 2024 15:15  [67] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Маршрут электробуса Э-22 продлят до остановки "Улица Космическая" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Продление маршрута позволит обеспечить беспересадочную связь между жилыми кварталами Автозаводского района с южными проходными ГАЗа.

Помимо этого, с четверга планируется пустить электробусы Э-11 по кольцу: станция метро "Пролетарская" – Соцгород - станция метро "Пролетарская" со схемой движения: улица Переходникова – улица Дьяконова – улица Плотникова – проспект Октября – проспект Ильича.

"При этом количество электробусов на этом маршруте планируется увеличить с шести до десяти",- говорится в сообщении.

Измененное расписание электробусных маршрутов Э-11 и Э-22 16 мая опубликуют на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем.

Напомним, новый электробус Э-31 "Площадь Горького – Автовокзал Щербинки" запустят 6 мая.

Также ранее сообщалось, что электробусы планируется запустить на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Электробусы
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