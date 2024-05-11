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Общество

Нижегородская команда стала призером игры по военной истории "IQ-ПФО: Великая Победа"

15 мая 2024 18:31  [66] Общество

В Приволжском федеральном округе прошла традиционная игра "Что? Где? Когда?" по тематике Великой Отечественной войны "IQ-ПФО: Великая Победа". Как сообщает пресс-служба  полномочного представителя президента РФ в ПФО, в интеллектуальной игре приняли участие около 2 тысяч школьных, студенческих и взрослых команд из разных регионов России. Всего более 11,5 тысяч человек.

Игра проходила в дистанционном формате в 2 тура по 12 вопросов по темам, которые связаны с историей Великой Отечественной войны: о ее ключевых событиях и главных сражениях, об основных датах и биографиях героев, о фильмах и песнях про войну.

Взрослая нижегородская команда, которую возглавила Екатерина Лапшина, по итогам туров заняла третье место.  Второе место досталось команде Ивана Дубкова из Кирова. Первое место заняла команда Владислава Лихачева из Самары. К слову, победители являются действующими чемпиономи Поволжской Лиги по спортивному "Что? Где? Когда?". 

Среди школьных команд лучшей стала команда "Маршал Говоров" МБОУ СОШ №8 из Елабуги, Республика Татарстан.  Они по дополнительным показателям опередили команду "Девятка" МБОУ СОШ №9 из Сердобска Пензенской области. Третье место досталось команде "36,6" МБОУ СОШ №36 из Пензы.

В студенческом зачете одинаковое количество очков набрали сразу три команды. Поэтому места были распределены по дополнительным вопросам. В итоге первое место присудили команде "ФУПСики", которая представляла Поволжский государственный технологический университет из Йошкар-Олы Республика Марий Эл. Второе место заняла команда "Карапузики" Пермского профессионально-педагогического колледжа из Пермского края, а третье место отдали команде "Буря" из Казанского государственного медицинского университета, Республика Татарстан.

Победили и призеры будут награждены дипломами и поощрительными призами. Студенческая команда "ФУПСики"из Йошкар-Олы, занявшая 1 место в своей возрастной группе, завоевала право участия в окружном финале Интеллектуальной олимпиады ПФО в апреле следующего года в Саранске.

Отмечается, что организаторами игры "IQ-ПФО: Великая Победа" является аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект "Большая игра".

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Теги:
Игра ПФО
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