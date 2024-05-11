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Мосты ещё в пяти районах Нижегородской области будут реконструированы

16 мая 2024 11:02  [62] Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород, архив

15 мая состоялось заседание Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. На нём было согласовано 10 заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты на общую сумму порядка 1,4 млрд рублей. Об этом рассказали в Минимущества региона.

Значительная часть инвестиций - а именно 750 млн рублей - будет направлено на проекты по реконструкции мостов на участках автомобильных дорог в Арзамасе, Вадском, Лукояновском, Ардатовском и Гагинском муниципальных округах.

Согласно информации, заявителем по данным инвестпроектам выступает ГУАД Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что мост через реку Шамку под Арзамасом отремонтируют за 45 млн рублей.

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Теги:
Дороги Инвестиции Мосты
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