Мосты ещё в пяти районах Нижегородской области будут реконструированы

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15 мая состоялось заседание Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. На нём было согласовано 10 заявок на выделение земельных участков под инвестиционные проекты на общую сумму порядка 1,4 млрд рублей. Об этом рассказали в Минимущества региона.
Значительная часть инвестиций - а именно 750 млн рублей - будет направлено на проекты по реконструкции мостов на участках автомобильных дорог в Арзамасе, Вадском, Лукояновском, Ардатовском и Гагинском муниципальных округах.
Согласно информации, заявителем по данным инвестпроектам выступает ГУАД Нижегородской области.Ранее сообщалось, что мост через реку Шамку под Арзамасом отремонтируют за 45 млн рублей.
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