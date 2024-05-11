Подрядчик завершил бетонирование плит тренировочных арен ледовой арены в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Тelegram-канал Глеба Никитина

Подрядчик завершил работы по бетонированию плит основания двух тренировочных арен ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, строители также почти завершили укладку первого слоя кровли профлистом.

"Рабочие продолжают монтировать настилы трибун, прокладывать инженерные коммуникации, готовить подтрибунные помещения",- пояснил Никитин.

Количество рабочих на стройплощадке увеличено почти до 1000 человек.

Напомним, работы по возведению спортивного объекта начались в июле 2022 года. В настоящее время построен каркас здания, строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.