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Спорт

Подрядчик завершил бетонирование плит тренировочных арен ледовой арены в Нижнем Новгороде

17 мая 2024 10:13  [72] Спорт

Фото: Тelegram-канал Глеба Никитина

Подрядчик завершил работы по бетонированию плит основания двух тренировочных арен ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, строители также почти завершили укладку первого слоя кровли профлистом.

"Рабочие продолжают монтировать настилы трибун, прокладывать инженерные коммуникации, готовить подтрибунные помещения",- пояснил Никитин.

Количество рабочих на стройплощадке увеличено почти до 1000 человек.

Напомним, работы по возведению спортивного объекта начались в июле 2022 года. В настоящее время построен каркас здания, строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.

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Теги:
Лед Хоккей
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