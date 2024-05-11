Подрядчик завершил бетонирование плит тренировочных арен ледовой арены в Нижнем Новгороде

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Подрядчик завершил работы по бетонированию плит основания двух тренировочных арен ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
По его словам, строители также почти завершили укладку первого слоя кровли профлистом.
"Рабочие продолжают монтировать настилы трибун, прокладывать инженерные коммуникации, готовить подтрибунные помещения",- пояснил Никитин.
Количество рабочих на стройплощадке увеличено почти до 1000 человек.
Напомним, работы по возведению спортивного объекта начались в июле 2022 года. В настоящее время построен каркас здания, строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.
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