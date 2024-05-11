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Общество

Программа бесплатной стерилизации домашних животных возобновлена в Нижнем Новгороде

17 мая 2024 13:30  [66] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благотворительный фонд "Сострадание НН" возобновил программу "Мы в ответе за тех, кого приручили". Как сообщает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города, в рамках программы можно бесплатно стерилизовать или кастрировать домашних животных, а также провести вакцинацию от бешенства и чипирование. 

В департаменте уточнили, что в акции могут принять только определенная категория граждан. Это инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные граждане, а также матери-одиночки и отцы-одиночки. Для подтверждения того или иного статуса необходимо будет предоставить соответствующий документ.

К участие в программе допускаются только домашние животные. Сначала животное осмотрит ветеринарный врач, после чего будет проведена нужная процедура: стерилизация/кастрация, чипирование или вакцинация от бешенства. Прием будет проходить в ветеринарном госпитале на улице Коминтерна.

Подать заявку можно по электронной почте фонда, где необходимо указать ФИО владельца, телефона для связи, вид питомца (собака/кошка) и его кличку, а также документа, подтверждающего статус хозяина животного.  Организаторы проекта формируют списки согласно очередности поступающих обращений. Количество участников ограничено.

Напомним, проект "Мы в ответе за тех, кого приручили" БФ "Сострадание" в прошлом году стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" и получил субсидию на реализацию программы.

Ранее сообщали, что программа бесплатной стерилизации питомцев продолжится в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Вакцинация Животные
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