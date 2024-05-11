Движение транспорта по Солнечному проезду в Нижнем Новгороде временно ограничат Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта по проезду Солнечному на участке от остановки "Солнечный" до остановки "ЖК Окский берег" в поселке Новинки в Нижнем Новгороде будет временно запрещено. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, ограничения, которые будут действовать с восьми утра 24 мая до восьми вечера 30 ноября, связаны с ремонтно-монтажными работами.

Объехать зону проведения работ можно будет по прилегающим улицам.

Также по сообщению департамента транспорта, в указанный период маршрут автобуса №211 будет проходить по участку от автомобильной дороги Р-158 до улицы Станционной в посёлке Кудьма по автомобильной дороге 22Н-0409, улицам Парковой, Полётной, Высокой, с разворотом на остановочном пункте "ЖК Окский берег", улицам Высокой, Полётной, Парковой и автомобильной дороге 22Н-0409 в обе стороны.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что улицу Ногина в Сормове перекроют для ремонта до 9 июня