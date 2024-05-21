Организатор свалки в Нижегородской области заплатит за ущерб почве Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора НО и РМ

Советский районный суд Нижнего Новгорода принял решение по иску нижегородского Росприроднадзора к организатору нелегальной свалки в районе исправительной колонии № 9 (г. Дзержинск). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свалку обнаружили в апреле прошлого года. Во время выездной проверки территории по адресу Автозаводское шоссе, 7Д выявили навалы мусора. Установлено, что площадь загрязненного участка превышает 3 тысяч кв. м., а размещенные отходы относятся к IV классу опасности.

Специалисты Росприроднадзора произвели расчет ущерба, который был причинен почве. Он составил около 2 млн рублей.

Организатором несанкционированной свалки оказался житель Нижнего Новгорода, который отказался добровольно возместить причиненный вред почве. В результате управление обратилось с иском в суд с целым рядом требований, такими как: обязать недобросовестного гражданина разработать и согласовать с ведомством действия по ликвидации свалки и загрязнения почвы, устранить их и рекультивировать загрязненный земельный участок, а также возместить причиненный вред почве.

Суд поддержал требования надзорного ведомства. Вся сумма будет направлена по месту причинения вреда, то есть в бюджет Дзержинска. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что за последние четыре года в Нижнем Новгороде ликвидировано свыше 1 000 свалок.

Также сообщалось, что камеры для борьбы с незаконными свалками могут появиться в Нижегородской области.