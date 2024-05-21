Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде выполнили на 60 тысячах кв. метрах дорог Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде ямочный ремонт выполнен на 60 тысячах квадратных метрах дорог. Об этом сообщает департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

По данным департамента, объемы выполнения ямочного ремонта увеличиваются каждый год. В этом году в планах обновить дорожное полотно общей площадью 165 тысяч кв. метров.

По словам начальника производственного отдела МБУ "Центр" Андрея Трофимова, на пересечении Казанского шоссе и улицы Касьянова было уложено около 1300 кв метров горячей асфальтобетонной смеси. На указанном участке дороги была большая колея, которая влияла на пропускную способность перекрестка. Ямочный ремонт поможет сделать проезд через перекресток города быстрым и комфортным. В общей сложности в Нижегородском районе обновлен асфальт на площади 9 тысяч кв. метров, в том числе на улице Бринского, набережной Гребного канала, набережной Лыковой дамбы.

Отмечается, что после после укладки асфальта в местах, где необходимо, специалисты восстанавливают разметку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ямочный ремонт проведут на более 330 участках дорог.