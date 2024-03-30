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Общество

Ямочный ремонт дорог будет проведен в Новинском сельсовете

17 апреля 2024 14:02  [87] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ямочный ремонт площадью 3 тысячи кв. метров проведут в Новинском сельсовете. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, работы в поселке уже идут на улицах Центральной и Учительской. 

На данный момент подрядная организация МБУ "ОКА" занимается укладкой асфальта с помощью новой техники. Всего на территории поселка будет заасфальтировано 1,5 тысячи кв. метров карточным ремонтом и еще 1,5 тысячи - с помощью рециклера

Ремонтные работы также пройдут в деревне Кусаковка на улицах Центральной и Изосимлевской; в деревне Сартаково на улице Центральной и на подъезде под богородской трассой; в ЖК "Окский берег" на улицах Магистральной и Богородской; в поселке Кудьма на улице Станционной и в деревне Новопавловка на улице Новопавловской.

Отмечается, что план ремонта дорог был составлен по рекомендации местных жителей. Уже приведены в порядок 150 кв. метров дорожного покрытия. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ямочный ремонт  проведут на более 330 участках дорог.

Кроме того сообщалось, что подрядчик отремонтировал шесть дорог на Автозаводе после вмешательства прокуратуры.

Также сообщалось, асфальтобетонные заводы начали изготавливать смеси для ремонта дорог в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дороги Ямочный ремонт
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