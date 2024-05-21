Общественные пространства Нижнего Новгорода в этом году украсят более 1,3 млн цветов Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 1,3 млн цветов украсят улицы и общественные пространства Нижнего Новгорода в этом году. Как сообщает городской департамент благоустройства, в областном центре однолетние растения будут высажены на площади 27 тысяч кв. метров. Кроме того, по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в этом году будет сформировано около 1 тысячи кв. метров цветников из многолетников.

Посадка цветов началась во всех районах города. В Московском районе цветочные клумбы появятся на 11 объектах. На каждой локации у клумбы будет свой рисунок и доминировать определенный сорт однолетников. Так, в сквере имени 50 лет Победы высадят шесть видов цветов.

Из-за майских заморозков график посадочных работ скорректировали. К 9 мая высадили 4 тысячи цветов. До 15 июня будут высажены еще около 7 тысяч. Подрядчик, который проводит работы, всё лето будет следить за состоянием растений: поливать, подкармливать и пропалывать клумбы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде посадят в 2024 году около 14 тысяч кустарников.

Также сообщалось, что более 300 тысяч сеянцев ели и сосны высадят в Нижегородской области в этом году.