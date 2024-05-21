Система видеонаблюдения "Ростелекома" полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году Общество

На базе защищенных высокоскоростных каналов связи "Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2024 года. Основной период сдачи экзаменов начался 21 мая и продлится до 5 июля. Для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) провайдер установил по две современные IP-камеры в каждом помещении — всего 127 тыс. устройств в 5 877 ППЭ. Охват экзаменационных помещений видеонаблюдением составил 100%. ЕГЭ пройдет в 88 субъектах Российской Федерации и 77 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей в 54 странах мира. Кроме того, сотрудники компании установили 15,4 тыс. видеокамер для наблюдения за Основным государственным экзаменом (ОГЭ) в девяти регионах России (Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком округах, Удмуртской Республике, Воронежской, Магаданской и Мурманской областях, Забайкальском крае, Республике Тыва).

В Нижегородской области системами видеонаблюдения оснащено 1 086 аудиторий в 88 школах — всего установлено 2 172 IP-видеокамеры.

Система видеонаблюдения "Ростелекома" состоит из цифровых IP-видеокамер, обеспечивающих необходимый угол обзора и поддерживающих высокое разрешение видео и передачу качественного звука, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. В обзор камер, установленных в аудиториях, попадают участники ГИА, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В тайне остаются персональные данные участников ГИА, заполненные бланки регистрации и ответы. Камеры видеонаблюдения установлены также в РЦОИ, где проводится обработка экзаменационных материалов и проверка работ экспертами предметных комиссий.

"Ростелеком" подготовил и проверил технологическую готовность системы видеонаблюдения, задействованной в проведении основного периода ЕГЭ. Это важный этап в обеспечении успешного проведения экзаменов. Тренировочные мероприятия позволили предотвратить появление возможных организационных и технологических проблем, гарантировать корректную работу оборудования, обеспечивающего прозрачность и честность экзаменационного процесса. Система видеонаблюдения "Ростелекома" в очередной раз продемонстрировала высокий уровень надежности и эффективности и полностью готова к проведению экзаменов. Желаю всем выпускникам успехов и высоких баллов", — сказал вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами "Ростелекома" Владимир Волков.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ", одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тыс. аккредитованных специалистов и общественных наблюдателей. В аудиториях, расположенных в отдаленных регионах РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Видеозаписи ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных "Ростелекома". Максимальный срок хранения — до 1 апреля 2025 года.

В школах труднодоступных регионов страны для работы системы видеонаблюдения задействованы спутниковые каналы связи, организованные при участии федерального оператора спутниковой связи "РТКОММ" (дочерняя компания "Ростелекома").

"На труднодоступных территориях, где нет оптических сетей, мы подключаем систему видеонаблюдения за ходом ЕГЭ к спутниковым каналам связи. Это позволяет проводить государственную итоговую аттестацию в удаленных населенных пунктах с тем же уровнем прозрачности и объективности, что и в региональных центрах. В 2024 году онлайн-трансляция по спутниковой связи будет вестись из более чем 500 образовательных учреждений в населенных пунктах 26 регионов Дальне-Восточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов", — сказал генеральный директор АО "РТКомм.РУ" Сергей Ратиев.

Контролировать итоговую аттестацию и выявлять нарушения на экзаменах будут 13,5 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также искусственный интеллект с технологией анализа поведения. Нейронная сеть, разработанная "Ростелекомом", будет ежедневно проверять видеотрансляции из 270 аудиторий и архивные записи из 1 000 классов. При обнаружении подозрительного поведения участника на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит нарушение, и запись поступит на проверку к наблюдателю. После этого обнаруженное нарушение отправится на утверждение к модератору, а затем, при необходимости, в ППЭ. Такой многоступенчатый контроль позволяет сделать процесс сдачи экзаменов еще более честным и прозрачным.

В дни проведения экзаменов специалисты "Ростелекома" будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Сервисную поддержку портала "Смотри ЕГЭ", а также бесплатную горячую линию для его пользователей обеспечит "Ростелеком Контакт-центр". В течение всего экзаменационного периода специалисты будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения.

Досрочный период ЕГЭ, завершившийся 22 апреля 2024 года, прошел в штатном режиме без технологических сбоев. Экзамены сдали около 2,5 тыс. человек. Для них было открыто 118 ППЭ, в которых работало почти 3,5 тыс. камер видеонаблюдения "Ростелекома".

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"