Специальный пригородный поезд доставит пассажиров в Простоквашино Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Нижегородцы и гости города смогут доехать до деревни Простоквашино на специальном пригородном туристическом поезде сообщением Нижний Новгород – Урень. Как сообщает пресс-служба ГЖД, поезд по этому направлению будет запущен 25 мая.

Поезд доставит пассажиров в самую настоящую деревню из одноименного советского мультфильма, которая находится в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области. Во время дороги в поезде для пассажиров приготовлена развлекательная программа.

После прибытия на станцию Урень туристы пересядут в комфортабельные автобусы и поедут в деревню. Здесь для них проведут экскурсию и квест "Поиск клада в Простоквашино". Во время экскурсии путешественники узнают о быте настоящей русской деревни. Гостей накормят обедом и угостят чаем с "неправильным" бутербродом.

Кроме того, туристов ждет фотоохота по эко-маршруту "Тропа Бобра", мастер-класс, где можно будет сделать простоквашинский сувенир. Также можно будет отправить открытку из простоквашинского отделения почты.

Ранее сообщалось, что ретропоезд на паровой тяге отправится по маршруту Нижний Новгород – Арзамас перед началом летних школьных каникул.